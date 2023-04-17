МК: Кнутов проинформировал о видах оружия, которыми ВСУ атаковали ТЭС под Белгородом 17 апреля

1:17 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный эксперт полковник ПВО Юрий Кнутов рассказал "МК" о способах защиты от атак с использованием беспилотников, после того как украинские дроны 17 апреля сбросили гранаты на электроподстанции в Белгородской области. Специалист также раскрыл вид взрывных устройств, которые использовал противник. По его словам, беспилотники ВСУ становятся всё более совершенными каждый месяц-полтора, поэтому стоит ожидать подобных атак в будущем.

Эксперт отметил, что противник использует различные боеприпасы на своих дронах, включая осколочные гранаты Ф-1, фугасные противотанковые гранаты, а также самодельные взрывные устройства. Однако, несмотря на серьёзные ставки, которые делает Киев на развитие своих дронов, у России есть средства для борьбы с ними.

"Избавиться от налётов примитивных беспилотников можно только с помощью систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые должны быть развернуты вдоль наших границ, включая Белгородскую, Брянскую и Курскую области", — подчеркнул Кнутов.

Он подчеркнул важность создания рубежа, включающего системы противовоздушной обороны (ПВО) и станции РЭБ.

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