NL Times: боец элитного нидерландского подразделения собирает разведданные на Украине

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Нидерландские журналисты заявили, что голландский военный собирает секретную информацию на Украине. Он служит в 102-й роте, подчеркнули в СМИ.

По информации NL Times, речь идёт об элитном подразделении, которое сформировали в январе 2023 года. Эти военные умеют сливаться с окружающим миром и налаживать связи с местным населением, рассказали в издании.

В СМИ добавили, что боец не находится на фронте. Голландский военный получает разведданные и является офицером связи, отметили журналисты.

Они сделали соответствующие выводы, когда проанализировали появившиеся в Сети секретные документы Пентагона. В Минобороны Нидерландов отказались комментировать данные издания.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.