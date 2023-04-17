Школьников: Россия вернёт Херсон, когда эта операция будет безопасна для людей

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Освободит Херсон российская армия, когда сможет осуществить операцию с наименьшими потерями среди гражданского населения.

Об этом сообщил геостратег Андрей Школьников.

"Победа в конкретном сражении определяется не завоёванной территорией, а уничтоженным противником. Если по итогу освобождения Артёмовска погибло людей в разы бы больше, чем с нашей, причём, там речь и о порядке, и при взятии Херсона ситуация была бы обратной, возникает вопрос — стоят ли несколько месяцев таких потерь?" — в эфире радио "Комсомольская правда" рассуждал аналитик.

По его словам, хорошо, если бы стоял вопрос об освобождении Херсона и "победой с минимальными потерями здесь и сейчас". Но пока такого нет.

Иллюзия, что "наверху" не видят проблем, что всё скрывается, на долгосрочном горизонте уходит, подытожил Школьников.