Освободит Херсон российская армия, когда сможет осуществить операцию с наименьшими потерями среди гражданского населения.
Об этом сообщил геостратег Андрей Школьников.
"Победа в конкретном сражении определяется не завоёванной территорией, а уничтоженным противником. Если по итогу освобождения Артёмовска погибло людей в разы бы больше, чем с нашей, причём, там речь и о порядке, и при взятии Херсона ситуация была бы обратной, возникает вопрос — стоят ли несколько месяцев таких потерь?" — в эфире радио "Комсомольская правда" рассуждал аналитик.
По его словам, хорошо, если бы стоял вопрос об освобождении Херсона и "победой с минимальными потерями здесь и сейчас". Но пока такого нет.
Иллюзия, что "наверху" не видят проблем, что всё скрывается, на долгосрочном горизонте уходит, подытожил Школьников.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.