РВ: техника ВСУ тонет в грязи, контрнаступление начать невозможно

Вооружённые силы Украины (ВСУ) пока не могут начать контрнаступление, техника тонет в грязи на раскисших грунтовых дорогах и в полях. Несколько подтверждающих фото опубликовали военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Кадры с утопающей в грязи военной техникой снимают сами боевики. На одном из роликов виден бронетранспортёр, который сел так глубоко, что не может выехать. На других буксуют грузовики и тягачи. За кадром всушники комментируют ситуацию с употреблением ненормативной лексики.

Ранее в Сети появилось видео с колонной польских танков PT-91 Twardy, которые, как утверждается, уже на Украине и готовятся к боям.