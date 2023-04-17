Матвийчук назвал удар "Кинжалом" ВС России по штабу НАТО причиной срыва наступления ВС Украины

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Гиперзвуковая ракета "Кинжал" уничтожила 160 офицеров НАТО и ВСУ в украинском бункере во Львове. Об этом проинформировал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, который подтвердил наличие данных о гибели высокопоставленных офицеров, сообщает "Царьград".

"Кинжал" нанёс удар, и они там полностью полегли", — заявил он.

Это событие стало одной из причин отмены контрнаступления украинских войск, заявил эксперт. Матвийчук также указал на другие проблемы ВСУ. Среди них нехватка боеприпасов, оружия и техники, а также сложные климатические условия зимы, весны и распутицы.

"Ситуация сложилась таким образом, что отсутствие возможности провести наступление вызвано нехваткой ресурсов, а также ударом по запасному командному пункту", — подытожил эксперт.

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