Вопреки пропаганде Запада, Украина стала ловушкой не для Кремля, а для Белого дома.
Об этом сообщила политический обозреватель Ирина Алкснис.
По её словам, если Вашингтон сейчас бросит Незалежную и переключится на КНР — это даст Пекину новые силы: Москва-то устояла, а раньше любая американская неудача не несла таких ударов по репутации.
"Если американцы сдадутся на Украине, это станет катастрофическим ударом по их репутации и силе. Потому что мир уже сейчас понимает: Россию-то не удалось сломать. Именно поэтому так начали упираться все остальные — саудиты, Венгрия, Франция. Куда ни ткнёшь — всё больше желающих стоять поперёк Вашингтону", — в эфире YouTube-канала "PolitWera" сказала аналитик.
Если США уйдут с Украины, то признают капитуляцию, и тогда в Китае, Индии или Турции поймут всё правильно: американцы слабаки. И поэтому США будут изо всех сил затягивать украинский конфликт, подытожила Алкснис.
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