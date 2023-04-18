Алкснис: поражение на Украине навсегда уронит репутацию США в глазах всего мира

Вопреки пропаганде Запада, Украина стала ловушкой не для Кремля, а для Белого дома.

Об этом сообщила политический обозреватель Ирина Алкснис.

По её словам, если Вашингтон сейчас бросит Незалежную и переключится на КНР — это даст Пекину новые силы: Москва-то устояла, а раньше любая американская неудача не несла таких ударов по репутации.

"Если американцы сдадутся на Украине, это станет катастрофическим ударом по их репутации и силе. Потому что мир уже сейчас понимает: Россию-то не удалось сломать. Именно поэтому так начали упираться все остальные — саудиты, Венгрия, Франция. Куда ни ткнёшь — всё больше желающих стоять поперёк Вашингтону", — в эфире YouTube-канала "PolitWera" сказала аналитик.

Если США уйдут с Украины, то признают капитуляцию, и тогда в Китае, Индии или Турции поймут всё правильно: американцы слабаки. И поэтому США будут изо всех сил затягивать украинский конфликт, подытожила Алкснис.