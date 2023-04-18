Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) ударили по собственным позициям на Артёмовском направлении спецоперации. Об этом заявил подполковник армии Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.
По его словам, обстрел осуществлялся при помощи реактивной системы залпового огня (РСЗО) из населённого пункта Богдановка, находящегося под контролем киевского режима. Он добавил, что в результате удара поражены позиции ВСУ на юго-западе Артёмовска.
"По позициям Вооружённых формирований Украины, расположенным в домах мирных граждан, был нанесён массированный удар из РСЗО", — отметил Марочко в беседе с РИА Новости.
Ранее обозреватели Newsweek сообщили, что, согласно секретным файлам Пентагона, Киев развернул на Артёмовском направлении группировку, включающую свыше 30 тысяч военнослужащих ВСУ.
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