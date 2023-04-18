Марочко: ВСУ нанесли массированный удар по своим же позициям на юго-западе Артёмовска

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) ударили по собственным позициям на Артёмовском направлении спецоперации. Об этом заявил подполковник армии Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

По его словам, обстрел осуществлялся при помощи реактивной системы залпового огня (РСЗО) из населённого пункта Богдановка, находящегося под контролем киевского режима. Он добавил, что в результате удара поражены позиции ВСУ на юго-западе Артёмовска.

"По позициям Вооружённых формирований Украины, расположенным в домах мирных граждан, был нанесён массированный удар из РСЗО", — отметил Марочко в беседе с РИА Новости.

Ранее обозреватели Newsweek сообщили, что, согласно секретным файлам Пентагона, Киев развернул на Артёмовском направлении группировку, включающую свыше 30 тысяч военнослужащих ВСУ.

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