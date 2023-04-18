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France info: молодые украинцы пытаются избежать отправки на фронт, "все боятся умереть"

0:53
Силовые структуры

Население Украины уже не испытывает прежнего энтузиазма и не стоит в очередях перед мобилизационными пунктами. Об этом пишет France info.

France info: молодые украинцы пытаются избежать отправки на фронт, "все боятся умереть"

Украинцы, проходящие медкомиссию, с которыми побеседовали французские журналисты, рассказали, что они студенты и не попадают под мобилизацию, однако параллельно учёбе давно уже проходят военную подготовку. По их словам, воевать лучше не простым солдатом, а офицером, хотя умереть бояться все.

Авторы статьи отметили, что возможностей выехать за границу или проигнорировать повестку у украинских мужчин всё меньше. В армии теперь внимательнее относятся к уточнениям по документам воинского учёта каждого военнообязанного.

Есть и те, кто скрывается от повесток, чтобы не попасть на фронт, заключает издание.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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