France info: молодые украинцы пытаются избежать отправки на фронт, "все боятся умереть"

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Население Украины уже не испытывает прежнего энтузиазма и не стоит в очередях перед мобилизационными пунктами. Об этом пишет France info.

Украинцы, проходящие медкомиссию, с которыми побеседовали французские журналисты, рассказали, что они студенты и не попадают под мобилизацию, однако параллельно учёбе давно уже проходят военную подготовку. По их словам, воевать лучше не простым солдатом, а офицером, хотя умереть бояться все.

Авторы статьи отметили, что возможностей выехать за границу или проигнорировать повестку у украинских мужчин всё меньше. В армии теперь внимательнее относятся к уточнениям по документам воинского учёта каждого военнообязанного.

Есть и те, кто скрывается от повесток, чтобы не попасть на фронт, заключает издание.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.