Десантники ВС РФ ввели ВСУ в ступор дронами-камикадзе "Ланцет"

2:15 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские войска готовятся к контрнаступлению. Скоро земля окончательно просохнет, поэтому западные танки не забуксуют в местном чернозёме. Военные российской армии заявили, что противник уже сформировал два ударных корпуса, по шесть бригад в каждом.

Военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц подчеркнул, что солдаты ВС РФ усвоили несколько уроков в ходе спецоперации. Во-первых, нельзя кучковаться. Во-вторых, необходимо тщательно маскировать технику. Например, самоходная артиллерийская установка "Малка" спрятана за ветками, сверху расположен самодельный тент из металлической сетки-рабицы. При определённых условиях это спасает от лёгкого дрона-камикадзе.

"Их разведка работает очень хорошо, постоянно приходится переезжать. Эти позиции они ещё не срисовали, "Малка" бьёт за 30 километров, сложнее вычислить район стрельбы", — рассказал командир артиллерийского дивизиона с позывным "Тобол".

Он подчеркнул, что на данный момент войска ВСУ не особо активные. Сейчас противник прощупывает оборону артиллерией и малыми мобильными группами. Разведка боем считается одним из предвестников грядущего наступления, отметил Коц.

"Второй признак — их группировка на нашем направлении серьёзно увеличилась. В том числе в живой силе. Судя по всему, замысел — наступать, когда позволит состояние грунта", — указал "Тобол".

Однако солдаты заявили, что российские беспилотники "Ланцет", за которые отвечают десантники, "кошмарят" украинскую армию. По словам оператора дрона с позывным "Макс", боеприпасы поступают с осколочно-фугасной боевой частью, которая хорошо справляется с пехотой и легкобронированной техникой.

"Но мы, скажем так, немного модернизировали и теперь бьём по танкам. Уже есть идеи, как поражать "Леопарды" и "Челленджеры". Хотя главная цель, конечно, артиллерия", — указал он.

Военкор Коц подчеркнул, что разрекламированное наступление ВСУ может быстро "захлебнуться в крови".

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