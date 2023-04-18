Борисов: Швеция идёт в НАТО, надеясь получить "морковку" после распада России

1:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Швеция проведёт учения "Аврора-23" — самые масштабные за последние четверть века. Там в них примут участие более 25 тыс. военных из США, Великобритании, стран Прибалтики, ещё нескольких членов НАТО, Австрии и Украины.

Напомним, Стокгольм после начала спецоперации вместе с Хельсинки подал заявку на членство в Альянсе. Но вступление продолжает блокировать Турция, пишет "Украина.ру".

А основной причиной членства Швеции, является стремление противостоять РФ в Арктике, уверен российский политолог Тимофей Борисов.

"По всем проектам в Арктике они будут вставлять нам палки в колёса. Прежде всего я имею в виду Северный морской путь, его дальнейшее развитие и продвижение нашей страной в Арктическом совете", — подчеркнул Борисов.

По его словам, среди причин вступления Швеции в НАТО можно назвать реваншизм и желание новых территориальных приобретений, поскольку Финляндии пообещали после "распада" России "морковку" в виде Карелии. Такие же "морковки" были подвешены и перед Стокгольмом подытожил Борисов.