Швеция проведёт учения "Аврора-23" — самые масштабные за последние четверть века. Там в них примут участие более 25 тыс. военных из США, Великобритании, стран Прибалтики, ещё нескольких членов НАТО, Австрии и Украины.
Напомним, Стокгольм после начала спецоперации вместе с Хельсинки подал заявку на членство в Альянсе. Но вступление продолжает блокировать Турция, пишет "Украина.ру".
А основной причиной членства Швеции, является стремление противостоять РФ в Арктике, уверен российский политолог Тимофей Борисов.
"По всем проектам в Арктике они будут вставлять нам палки в колёса. Прежде всего я имею в виду Северный морской путь, его дальнейшее развитие и продвижение нашей страной в Арктическом совете", — подчеркнул Борисов.
По его словам, среди причин вступления Швеции в НАТО можно назвать реваншизм и желание новых территориальных приобретений, поскольку Финляндии пообещали после "распада" России "морковку" в виде Карелии. Такие же "морковки" были подвешены и перед Стокгольмом подытожил Борисов.
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