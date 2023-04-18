Российские силы перешли в наступление на Авдеевском направлении, заявил военнослужащий 105-го стрелкового полка НМ ДНР.
По его словам, сейчас позиции украинских боевиков активно обстреливают артиллерийские расчёты.
"В эти минуты на Авдеевском направлении наши войска идут вперёд — активно работает наша артиллерия", — написал донецкий военный в своём Telegram-канале.
Он также рассказал, что утром укрепления противника подверглись атакам мощных планирующих авиабомб.
"Только в Славянск попало не менее десяти планирующих бомб весом от 500 до 1500 кг", — добавил боец.
Ранее военкоры сообщили, что бомбовый удар ВВС РФ по позициям ВСУ в Артёмовске вызвал сильный пожар в городе.
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