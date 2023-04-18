Военнослужащий ДНР: на Авдеевском направлении ВС РФ начали наступление

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские силы перешли в наступление на Авдеевском направлении, заявил военнослужащий 105-го стрелкового полка НМ ДНР.

По его словам, сейчас позиции украинских боевиков активно обстреливают артиллерийские расчёты.

"В эти минуты на Авдеевском направлении наши войска идут вперёд — активно работает наша артиллерия", — написал донецкий военный в своём Telegram-канале.

Он также рассказал, что утром укрепления противника подверглись атакам мощных планирующих авиабомб.

"Только в Славянск попало не менее десяти планирующих бомб весом от 500 до 1500 кг", — добавил боец.

Ранее военкоры сообщили, что бомбовый удар ВВС РФ по позициям ВСУ в Артёмовске вызвал сильный пожар в городе.

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