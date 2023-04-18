Экс-премьер Украины Азаров предрёк Киеву безоговорочное поражение без помощи Запада

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бывший премьер Украины Николай Азаров назвал шаг Запада, который приведёт к безоговорочному поражению киевского режима.

По его словам, Киев проиграет противостояние с ВС России в случае прекращения военной и финансовой помощи со стороны западных государств.

"Если перекрыть логистику и пути снабжения, украинская армия потерпит безоговорочное поражение", — отметил политик в Facebook*.

Ранее Азаров сообщил, что власти Украины будут вынуждены пойти на подписание мирного соглашения с Москвой, ведь без этого экономика страны не сможет существовать. Как подчеркнул экс-премьер, рано или поздно отношения между Россией и Украиной наладятся.

* продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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