Бывший премьер Украины Николай Азаров назвал шаг Запада, который приведёт к безоговорочному поражению киевского режима.
По его словам, Киев проиграет противостояние с ВС России в случае прекращения военной и финансовой помощи со стороны западных государств.
"Если перекрыть логистику и пути снабжения, украинская армия потерпит безоговорочное поражение", — отметил политик в Facebook*.
Ранее Азаров сообщил, что власти Украины будут вынуждены пойти на подписание мирного соглашения с Москвой, ведь без этого экономика страны не сможет существовать. Как подчеркнул экс-премьер, рано или поздно отношения между Россией и Украиной наладятся.
* продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.
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