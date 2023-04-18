Активизация артиллерии и авиации ВС России в районе Артёмовска (Бахмута) может говорить о подготовке к крупной войсковой операции, предположил военный эксперт Юрий Подоляка.
"Судя по всему, в районе Артёмовска намечается что-то серьёзное", — написал он в своём Telegram-канале.
Эксперт отметил, что по тылам украинской армии на Артёмовском направлении вечером и ночью 17 апреля было нанесено более 10 ударов мощными планирующим авиабомбами.
"В Артёмовске, например, пытались уничтожить переправу, по которой противник снабжает гарнизон", — добавил Подоляка.
Ранее боец Народной милиции ДНР рассказал, что российские силы начали наступление на Авдеевском направлении.
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