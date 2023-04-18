Военный эксперт Подоляка: В районе Артёмовска намечается что-то серьёзное

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Активизация артиллерии и авиации ВС России в районе Артёмовска (Бахмута) может говорить о подготовке к крупной войсковой операции, предположил военный эксперт Юрий Подоляка.

"Судя по всему, в районе Артёмовска намечается что-то серьёзное", — написал он в своём Telegram-канале.

Эксперт отметил, что по тылам украинской армии на Артёмовском направлении вечером и ночью 17 апреля было нанесено более 10 ударов мощными планирующим авиабомбами.

"В Артёмовске, например, пытались уничтожить переправу, по которой противник снабжает гарнизон", — добавил Подоляка.

Ранее боец Народной милиции ДНР рассказал, что российские силы начали наступление на Авдеевском направлении.

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