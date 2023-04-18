Военкоры показали уничтожение боевого катера ВСУ дроном "Ланцет" на Днепре вблизи Запорожья

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Разведывательные беспилотники ВС РФ обнаружили в акватории Днепра вблизи города Запорожье боевой катер ВСУ с тяжёлым вооружением на борту.

Российским бойцам удалось не только уничтожить корабль, но и заснять его ликвидацию.

"Достаточно крупный катер, вооружённый тяжёлыми пулемётами, может создать много проблем для береговой линии обороны", — пояснил разведчик за кадром.

Оператор дрона-камикадзе "Ланцет" является настоящим профессионалом, отмечает автор видео, потому он смог направить БПЛА непосредственно в рубку управления украинского катера.

В результате попадания корабль потерял управление, уткнулся в берег и полностью сгорел.

Ранее военный эксперт рассказал, что российские силы загнали ВСУ в глухую оборону и теперь планомерно уничтожают врага.