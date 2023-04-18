Разведывательные беспилотники ВС РФ обнаружили в акватории Днепра вблизи города Запорожье боевой катер ВСУ с тяжёлым вооружением на борту.
Российским бойцам удалось не только уничтожить корабль, но и заснять его ликвидацию.
"Достаточно крупный катер, вооружённый тяжёлыми пулемётами, может создать много проблем для береговой линии обороны", — пояснил разведчик за кадром.
Оператор дрона-камикадзе "Ланцет" является настоящим профессионалом, отмечает автор видео, потому он смог направить БПЛА непосредственно в рубку управления украинского катера.
В результате попадания корабль потерял управление, уткнулся в берег и полностью сгорел.
Ранее военный эксперт рассказал, что российские силы загнали ВСУ в глухую оборону и теперь планомерно уничтожают врага.
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