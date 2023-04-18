Бородай: Киев готов бросить "в топку" контрнаступления максимум 200 тысяч солдат

Киевский режим способен бросить в саму "топку" контрнаступления до 200 тысяч человек, удерживая при этом всю линию фронта. Такое мнение высказал депутат Госдумы, глава Союза Добровольцев Донбасса" Александр Бородай.

"Думаю, что это максимальная цифра. Четыреста или шестьсот тысяч —существенное преувеличение, а вот тысяч двести они готовы будут спалить. Им население-то не жалко, управленцам", — заявил политик в эфире Радио "КП".

Он добавил, что если украинская армия потом отступит без серьёзного контрудара России, то Киев может попробовать прощупать ситуацию ещё и осенью, так как у Украины есть надежда на получение западной авиации.

"Им, конечно, не хватает для успешных наступательных действий ещё и господства в небе. Сейчас у них господства в небе нет. Они будут пытаться заменить это "роями дронов". Но дроны, сколько бы их ни было, это не господство в воздухе", — заключил эксперт.

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