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Бородай: Киев готов бросить "в топку" контрнаступления максимум 200 тысяч солдат

Силовые структуры

Киевский режим способен бросить в саму "топку" контрнаступления до 200 тысяч человек, удерживая при этом всю линию фронта. Такое мнение высказал депутат Госдумы, глава Союза Добровольцев Донбасса" Александр Бородай.

Бородай: Киев готов бросить "в топку" контрнаступления максимум 200 тысяч солдат

"Думаю, что это максимальная цифра. Четыреста или шестьсот тысяч —существенное преувеличение, а вот тысяч двести они готовы будут спалить. Им население-то не жалко, управленцам", — заявил политик в эфире Радио "КП".

Он добавил, что если украинская армия потом отступит без серьёзного контрудара России, то Киев может попробовать прощупать ситуацию ещё и осенью, так как у Украины есть надежда на получение западной авиации.

"Им, конечно, не хватает для успешных наступательных действий ещё и господства в небе. Сейчас у них господства в небе нет. Они будут пытаться заменить это "роями дронов". Но дроны, сколько бы их ни было, это не господство в воздухе", — заключил эксперт.

 

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Слив данных о наступлении ВСУ
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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