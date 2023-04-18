Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Киев неизбежно проиграет в конфликте с Москвой. Также эксперт назвал две причины, по которым ВСУ не смогут победить.
"Украина не переживёт этот конфликт", — подчеркнул экс-разведчик, видео с речью опубликовано на YouTube-канале U.S. Tour of Duty.
По мнению Риттера, российские власти готовы вести переговоры и завершать боевые действия. Однако это невозможно из-за желания президента Украины Владимира Зеленского взять под контроль Крым и плана американского лидера Джо Байдена одолеть Москву, отметил специалист. Он добавил, что ВСУ проиграли в Артёмовске (Бахмуте).
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