Экс-разведчик США Риттер: Украина не переживёт конфликт с Россией из-за намерений Зеленского

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Киев неизбежно проиграет в конфликте с Москвой. Также эксперт назвал две причины, по которым ВСУ не смогут победить.

"Украина не переживёт этот конфликт", — подчеркнул экс-разведчик, видео с речью опубликовано на YouTube-канале U.S. Tour of Duty.

По мнению Риттера, российские власти готовы вести переговоры и завершать боевые действия. Однако это невозможно из-за желания президента Украины Владимира Зеленского взять под контроль Крым и плана американского лидера Джо Байдена одолеть Москву, отметил специалист. Он добавил, что ВСУ проиграли в Артёмовске (Бахмуте).

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