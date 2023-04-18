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Пользователи Сети высмеяли экипаж ВСУ, оторвавший башню танку "Леопард"

1:10
Силовые структуры

Во время обучения в Польше экипаж одного из "Леопардов" сдавал назад и наехал на соседнюю машину, в результате чего у него слетела башня.

Пользователи Сети высмеяли экипаж ВСУ, оторвавший башню танку "Леопард"

"Продолжайте в том же духе", — написал в своём Telegram-канале экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Пользователи Сети оценили "профессионализм" украинских военнослужащих и "мощные" танки Запада. Комментаторы назвали ВСУ "самой крутой в Европе" и предположили, что украинцы не смазали танк салом, поскольку съели его сами.

"А ведь ещё ничего даже не начиналось, но мы поняли, самое слабое место — сочленение башни с корпусом, башню будет метать на раз", — отметили в Сети.

Юзер под ником ZOV подчеркнули, что это не первый "Леопард", который получил серьёзные повреждения при подготовке украинцев в Польше. На учениях ещё один танк наехал на другого и так же оторвал ему башню, только с другой стороны.

"Обещали награду за уничтожение "Лео", а национальности награждённых не указывали. Вот кому деньги нужны — стараются", — иронично отметили комментаторы.

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Вот они - причины конфликта России и Украины. С чего всё начиналось?
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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