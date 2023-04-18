Посол Украины Пристайко обвинил Запад в недостаточных поставках оружия для наступления ВСУ

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко обрушился с критикой на западных партнёров из-за недостаточных поставок оружия для контрнаступления украинской армии.

По его словам, Запад акцентирует чрезмерное внимание на планируемой наступательной операции Киева. При этом он отметил, что для успешных атак Вооружённым силам Украины (ВСУ) понадобится большое количество военной техники.

"Вся важность контрнаступления, все возложенные на него нами надежды — это очень опасно", — приводит комментарий Пристайко Newsweek.

Если Украина провалит контрнаступление, её, скорее всего, заставят возобновить переговорный процесс с Москвой для урегулирования конфликта, считает посол. Он добавил, что при таком сценарии от Киева потребуют признать Крымский полуостров частью России.

Ранее американские журналисты, ссылаясь на секретные документы Пентагона, анонсировали начало украинского контрнаступления 30 апреля.

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