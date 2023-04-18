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Посол Украины Пристайко обвинил Запад в недостаточных поставках оружия для наступления ВСУ

1:02
Силовые структуры

Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко обрушился с критикой на западных партнёров из-за недостаточных поставок оружия для контрнаступления украинской армии.

Посол Украины Пристайко обвинил Запад в недостаточных поставках оружия для наступления ВСУ

По его словам, Запад акцентирует чрезмерное внимание на планируемой наступательной операции Киева. При этом он отметил, что для успешных атак Вооружённым силам Украины (ВСУ) понадобится большое количество военной техники.

"Вся важность контрнаступления, все возложенные на него нами надежды — это очень опасно", — приводит комментарий Пристайко Newsweek.

Если Украина провалит контрнаступление, её, скорее всего, заставят возобновить переговорный процесс с Москвой для урегулирования конфликта, считает посол. Он добавил, что при таком сценарии от Киева потребуют признать Крымский полуостров частью России.

Ранее американские журналисты, ссылаясь на секретные документы Пентагона, анонсировали начало украинского контрнаступления 30 апреля.

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Владимир Рогов рассказал, когда и где будут наступать ВСУ
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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