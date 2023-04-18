Военкор Котенок назвал наступление ВС Украины угрозой Москве и допустил высадку десанта в Крыму

1:29 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В своём Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок высказался относительно возможного контрнаступления украинских сил. Противник скопил большое количество войск в районе Николаева и на Днепре.

По мнению эксперта, наступление ВСУ будет направлено в сторону Энергодара, а затем армия попытается прорваться на Каховку, чтобы оттуда перебросить силы и выйти на Крым.

Однако военкор предупредил, что угрозы также существуют в направлениях Брянска, Курска и Белгорода, где замечены диверсионно-разведывательные группы врага. Котенок предположил, что может быть попытка захвата территорий с последующим их разменом, либо украинские силы пройдут рейдом вдоль границы, подобно событиям 2014 года для выхода в тыл Луганскому направлению.

Эксперт также считает, что возможна высадка десанта в Крым с целью дестабилизации обстановки.

Котенок не исключил, что украинское руководство воспользуется беспилотными летательными аппаратами для угрозы Москве. Расчёт будет делаться на морально-психологическое воздействие, панику и замедленное принятие решений.

Котенок подчеркнул, что "физически продавить нас у противника возможности нет". Он также отметил, что украинским войскам достаточно сил для обороны, а промышленность начинает выходить на те мощности, которые необходимы армии.

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