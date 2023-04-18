МК: в зоне СВО на Украине побеждает тот, кто использует "стратегию Плюшкина"

1:15 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Большие военные державы оказались неподготовленными к конфликту на Украине и не располагали достаточными запасами вооружений для такого интенсивного противостояния. Арсеналы США и Европы быстро иссякли. Склады были быстро опустошены, и теперь Вашингтон вынужден обращаться к странам третьего мира с просьбами о поставках вооружений для ВСУ. Об этом сообщает "МК".

Эксперты уверены, что конфликт на Украине используется для обновления военной индустрии США, но не в рамках противостояния с Россией, а для давления на Китай.

Украинский кризис показал, что не существует такого понятия, как "супероружие", отмечают специалисты. Кроме того, хорошо сработала стратегия "Плюшкина", которую активно использовала советская военная промышленность. Несмотря на моральное устаревание, вещи всё равно хранились, тратились средства на их уход и минимальную модернизацию. Оказалось, что это не было эффективным вложением денег.

Тем не менее ОПК не готов к такой высокой интенсивности боевых действий, а в случае резкого увеличения численности вооружённых сил потребуется время на подготовку.

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