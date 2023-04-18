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Посол Украины Пристайко надеется, что некоторые из солдат ВСУ выживут в ходе наступления

1:01
Силовые структуры

Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко выразил надежду на то, что некоторые из боевиков ВСУ, которые проходили обучение на базах в Великобритании, останутся в живых в ходе контрнаступления.

Посол Украины Пристайко надеется, что некоторые из солдат ВСУ выживут в ходе наступления

По его словам, Киев доволен качеством подготовки украинских военнослужащих на территории Британии. Он добавил, что тренировки на западных базах были очень нужны солдатам.

"И я надеюсь, что некоторые из них выживут", — подчеркнул дипломат в беседе с Newsweek.

Как пояснил Пристайко, украинская армия столкнулась с "большими потерями" во время противостояния с ВС России. Он отметил, что ВСУ делают большие ставки на западную технику. С её помощью украинские солдаты попытаются заполучить преимущество в грядущих боестолкновениях, указал посол.

Ранее Пристайко раскритиковал Запад за слишком медленные поставки военной помощи перед планируемым контрнаступлением ВСУ.

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Владимир Рогов рассказал, когда и где будут наступать ВСУ
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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