Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко выразил надежду на то, что некоторые из боевиков ВСУ, которые проходили обучение на базах в Великобритании, останутся в живых в ходе контрнаступления.
По его словам, Киев доволен качеством подготовки украинских военнослужащих на территории Британии. Он добавил, что тренировки на западных базах были очень нужны солдатам.
"И я надеюсь, что некоторые из них выживут", — подчеркнул дипломат в беседе с Newsweek.
Как пояснил Пристайко, украинская армия столкнулась с "большими потерями" во время противостояния с ВС России. Он отметил, что ВСУ делают большие ставки на западную технику. С её помощью украинские солдаты попытаются заполучить преимущество в грядущих боестолкновениях, указал посол.
Ранее Пристайко раскритиковал Запад за слишком медленные поставки военной помощи перед планируемым контрнаступлением ВСУ.
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Десантно-штурмовые группы ВСУ сегодня пошли в атаку в районе Павловки под Угледаром, начав наступательную операцию.