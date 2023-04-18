МК: Леонков проинформировал о целях поездки президента Путина в штабы группировок СВО ВС России

1:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Президент РФ Владимир Путин посетил штабы группировок "Днепр" и "Восток" в зоне специальной военной операции. Военные эксперты рассказали о причинах этой внезапной поездки.

Редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков заявил, что не стоит связывать визит главы РФ с анонсированными событиями со стороны Киева, такими как возможное наступление на южном направлении. Встречи проходили на фоне боевых карт, которые не были показаны публично. Командующие штабов группировок также докладывали об оперативно-тактической обстановке и оборонительных мерах. Возможно, обсуждались планы операций.

Путин захотел лично убедиться в снабжении ВС РФ. Во время поездки президент также привёз икону в Херсонскую область.

Военный эксперт и бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук отметил, что Совместные войска оперативного назначения (СВО) продолжают свою работу, созданы несколько группировок, которые выполняют задачи Генерального штаба.

"Сама поездка Путина в штаб группировки "Днепр" на Херсонщине показала, что Верховный главнокомандующий интересуется состоянием дел. Я думаю, что задачи, которые будут поставлены командованию СВО, заключаются в подготовке к отражению возможного контрнаступления ВСУ и в последующем переносе усилий войск на выполнение задач, которые были поставлены ранее — демилитаризация Украины и её денацификация", — сказал эксперт в беседе с "МК".

С морально-психологической точки зрения, по мнению Матвийчука, визит Верховного Главнокомандующего также показал, что он находится рядом со своим войском, живёт их нуждами, уверен в победе и не боится ничего. Кроме того, это является месседжем Западу о том, что армия готова отразить любые угрозы.

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