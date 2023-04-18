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Военкор Чаленко: ВСУ прощупывают линию обороны ВС РФ в ЛНР, чтобы найти слабое место в обороне

1:20
Силовые структуры

Эксперты полагают, что в ЛНР не исключено возобновление боевых действий в ЛНР для того, чтобы полностью освободить всю территорию Республики. При этом также вероятна попытка прорыва линии обороны ВС РФ украинской армией.

Военкор Чаленко: ВСУ прощупывают линию обороны ВС РФ в ЛНР, чтобы найти слабое место в обороне

Таким прогнозом поделился военный корреспондент издания "Украина.ру" Александр Чаленко.

Эксперт напомнил о подготовке ВСУ к контрнаступлению, и при этом отметил, что ни российская сторона, ни даже сами украинцы пока ещё не знают, на какое направление придётся основной удар.

Чаленко считает, что главная локация контрнаступления будет определена по ходу дела, в наименее укреплённом, по мнению противника, месте.

"ВСУ будут прощупывать или сейчас прощупывают нашу линию фронта. Там, где будет слабое место, они сосредоточат какие-то ресурсы. Если будет прорыв, то они, значит, туда бросят все силы, которые у них имеются в наличии и выйдут на оперативный простор", — сказал Чаленко в беседе с URA.RU.

Военкор добавил, что таким слабым местом Киев может посчитать участок Кременная-Сватово в ЛНР, и именно в этом районе ВСУ могут попытаться прорвать российскую линию обороны.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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