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Песков объяснил отсутствие Шойгу и Герасимова рядом с Путиным в зоне СВО: искушение для противника

Силовые структуры

Представитель Кремля Дмитрий Песков ответил, почему российский лидер Владимир Путин не посетил зону военной спецоперации вместе с руководителем Минобороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Вооружённых сил РФ Валерием Герасимовым.

Песков объяснил отсутствие Шойгу и Герасимова рядом с Путиным в зоне СВО: искушение для противника

"Вряд ли целесообразно собираться в одном месте, давать противнику такое искушение", — подчеркнул пресс-секретарь президента во время брифинга.

Такую ситуацию Песков назвал крайне рискованной. Он добавил, что министр принимал участие в совещании в Херсонской области в дистанционном режиме. В другом подобном мероприятии на территории Луганской Народной Республики присутствовал в формате видеоконференцсвязи Герасимов, отметил представитель Кремля.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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