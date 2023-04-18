Представители офиса президента Украины Владимира Зеленского заявили, что он побывал на передовой в Авдеевке Донецкой Народной Республики.
"Глава государства заслушал доклад командующего оперативно-тактической группировкой "Донецк" относительно ситуации", — отметили в ОП.
Вместе с этим чиновники сказали, что лидер страны наградил украинских военных.
Ранее Зеленский сообщил, что побывал на позициях ВСУ в Запорожской области. Он поблагодарил солдат и выразил уверенность в победе Киева. По словам президента, военные защищают суверенитет Украины.
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Десантно-штурмовые группы ВСУ сегодня пошли в атаку в районе Павловки под Угледаром, начав наступательную операцию.