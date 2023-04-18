В офисе Зеленского сообщили, что он посетил передовые позиции украинской армии в Авдеевке ДНР

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Представители офиса президента Украины Владимира Зеленского заявили, что он побывал на передовой в Авдеевке Донецкой Народной Республики.

"Глава государства заслушал доклад командующего оперативно-тактической группировкой "Донецк" относительно ситуации", — отметили в ОП.

Вместе с этим чиновники сказали, что лидер страны наградил украинских военных.

Ранее Зеленский сообщил, что побывал на позициях ВСУ в Запорожской области. Он поблагодарил солдат и выразил уверенность в победе Киева. По словам президента, военные защищают суверенитет Украины.

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