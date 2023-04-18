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Fighterbomber: первый американский "Бредли" уничтожен ВКС в СВО

Силовые структуры » Министерство обороны

Первый появившийся в зоне СВО американский БМП "Bradley" уничтожен во время ночной атаки вертолётов ВКС РФ — об этом сообщил создатель проекта Fighterbobmer, ранее первым объявивший об утонувшем у Крыма MQ-9 Reaper и его поднятии ВС РФ.

Fighterbomber: первый американский "Бредли" уничтожен ВКС в СВО

"Ночники отработали ещё один танк и два БМП. Вангую, на видео будет 3 танка, 3 БМП и пикап, которые в упор (бьют ракетами) наши винтокрылые", — написал автор, известный также покупкой уникального снаряжения для лётчиков.

Спустя сутки в его Телеграм-канале было опубликовано видео объективного контроля, на котором вертолёты ВКС России якобы уничтожают "Бредли" (как и другие наземные цели), а пилоты сообщают "Готово!", "Квадратненькая такая… БАМ! Готово, отходим".

"На видео выше, первый удар был по Бредли. И он немножко уничтожен. Как там конкурс?" — иронично спрашивает известнейший военный эксперт, намекая на объявленные военными корреспондентами и спонсорами "призовые", среди которых и миллион рублей, и лучшее снаряжение, мерч (одежда с логотипами), оружие, оборудование.

Как уже писала Pravda. Ru, подбившим первый "Бредли" военнослужащим выплатят деньги Минобороны и другие благотворители. В частности, сообщалось, что "победители получат (ещё) $14 000".

Официального подтверждения уничтожения БМП "Bradley" на данный момент нет.

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Patriot, Beadley, Abrams идут на Украину. Сможем унитожить?
Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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