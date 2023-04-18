ВС России в Херсонской области подготовили для армии Украины ловушку

Временно исполняющий обязанности руководителя Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что армия Украины в этом регионе может столкнуться с ловушкой.

Сальдо предостерёг ВСУ от наступления на этом направлении. Как объяснил чиновник, так Киев отправит солдат на убой.

"Фортификации очень серьёзные, в несколько эшелонов. Даже если кто-то попытается сунуться, он попадёт в ловушку", — подчеркнул политик в эфире "России-24".

Ранее врио главы Херсонской области сказал, что украинская армия стягивает силы для форсирования Днепра.

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