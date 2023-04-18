Сальдо: ВСУ стягивают силы для форсирования Днепра в Херсонской области

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На правом берегу Херсонской области фиксируется скопление группировки вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24" во вторник.

По данным политика, боевики ВСУ демонстрируют готовность к форсированию Днепра. Они забирают практически весь малотоннажный флот — лодки и малые суда.

Сейчас задействованы даже те лодки, которыми херсонцы пользовались для передвижения по Днепру и его притокам, добавил чиновник. Это явная подготовка к возможному применению их для десанта, переброски и форсирования Днепра, заключил Сальдо.

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