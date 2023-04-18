В зоне СВО уничтожен знаменитый экс-нардеп Олег Барна, выносивший Яценюка с трибуны Рады

0:31 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В зоне СВО российскими войсками уничтожен украинский депутат, который стал мемом. Олег Барна прославился тем, что вынес Арсения Яценюка с трибуны Верховной Рады. После этого имя Барны стало известным среди пользователей Интернета.

Как сообщается, накануне он был ликвидирован российскими войсками на Херсонском направлении.

Ранее Барна сам отправился в зону СВО принимать участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

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