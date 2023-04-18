В зоне СВО российскими войсками уничтожен украинский депутат, который стал мемом. Олег Барна прославился тем, что вынес Арсения Яценюка с трибуны Верховной Рады. После этого имя Барны стало известным среди пользователей Интернета.
Как сообщается, накануне он был ликвидирован российскими войсками на Херсонском направлении.
Ранее Барна сам отправился в зону СВО принимать участие в боевых действиях на стороне ВСУ.
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