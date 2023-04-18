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Российские артиллеристы используют подбитый украинский танк как приманку для боевиков

Силовые структуры

Уникальную тактику уничтожения боевиков используют российские бойцы в зоне СВО. Для приманивания боевиков они используют подбитый украинский танк.

Российские артиллеристы используют подбитый украинский танк как приманку для боевиков

Ранее бойцы смогли обездвижить танк точным попаданием. Самостоятельно передвигаться он теперь не может, но по-прежнему представляет ценность для ВСУ. Его регулярно пытаются эвакуировать, чем и пользуются артиллеристы ВС РФ.

В очередной раз попытку забрать танк боевики предприняли 18 апреля. Ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-1 подъехала к нему, чтобы утащить на буксире. За этим пристально наблюдали операторы российских дронов. Как только противник постарался увезти танк, по эвакуатору отработали артиллеристы.

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Российские «Ураганы» бьют по позициям ВСУ
Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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