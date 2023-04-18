Российские артиллеристы используют подбитый украинский танк как приманку для боевиков

Уникальную тактику уничтожения боевиков используют российские бойцы в зоне СВО. Для приманивания боевиков они используют подбитый украинский танк.

Ранее бойцы смогли обездвижить танк точным попаданием. Самостоятельно передвигаться он теперь не может, но по-прежнему представляет ценность для ВСУ. Его регулярно пытаются эвакуировать, чем и пользуются артиллеристы ВС РФ.

В очередной раз попытку забрать танк боевики предприняли 18 апреля. Ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-1 подъехала к нему, чтобы утащить на буксире. За этим пристально наблюдали операторы российских дронов. Как только противник постарался увезти танк, по эвакуатору отработали артиллеристы.

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