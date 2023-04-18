Первую систему ПВО Patriot доставили на Украину

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Первая система ПВО Patriot была доставлена на территорию Украины. Информация об этом появилась на сайте немецкого правительства.

Размещённый на сайте список, в котором перечислена доставленная Берлином на Украину военная техника, постоянно обновляется. При последнем обновлении в нём появилась строка о "ЗРК Patriot с ракетами".

Также можно заметить, что в списке обновилось количество переданных Киеву грузовых автомобилей Zetros — теперь из 76 вместо 60, которые значились до этого. Помимо этого, Германия передала Украине ещё 2 машины пограничной охраны, которых у Киева теперь 124 единицы.

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