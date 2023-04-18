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Первую систему ПВО Patriot доставили на Украину

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Силовые структуры

Первая система ПВО Patriot была доставлена на территорию Украины. Информация об этом появилась на сайте немецкого правительства.

Первую систему ПВО Patriot доставили на Украину

Размещённый на сайте список, в котором перечислена доставленная Берлином на Украину военная техника, постоянно обновляется. При последнем обновлении в нём появилась строка о "ЗРК Patriot с ракетами".

Также можно заметить, что в списке обновилось количество переданных Киеву грузовых автомобилей Zetros — теперь из 76 вместо 60, которые значились до этого. Помимо этого, Германия передала Украине ещё 2 машины пограничной охраны, которых у Киева теперь 124 единицы.

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ЗРК "Patriot" для ВСУ. Стоит ли волноваться России?
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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