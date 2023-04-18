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Военкоры: ВСУ снова пытаются прорваться в Запорожье

Силовые структуры

Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) предприняли новую попытку прорыва в Запорожской области. Об этом сообщает "Военная хроника" во вторник вечером со ссылкой на информацию, поступающую от источников в зоне спецоперации.

Военкоры: ВСУ снова пытаются прорваться в Запорожье

Издание добавило, что украинские подразделения, предположительно, попытались атаковать там же, где пробовали пробиться в прошлый раз — в районе позиций 291-го мотострелкового полка ВС РФ. Военные эксперты продолжают следить за ситуацией.

Ранее военкоры рассказали, что попытка прорыва бронегрупп и десантников ВСУ под Угледаром в понедельник закончилась кровавым провалом.

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Слив данных о наступлении ВСУ
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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