Рогов: ВСУ готовятся к активным боевым действиям на запорожском направлении

1:25 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На запорожском направлении проводятся проверки боеготовности, что может говорить о том, что украинская армия готовится начать активные действия вблизи городов Пологи и Токмак. Об этом проинформировал член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Чиновник не исключил, что украинские подразделения могут попытаться провести в этом районе разведку боем, и постараться прорвать российскую оборону.

"В ближайшую неделю может быть достаточно напряженно на запорожском направлении, прежде всего в районе Пологов, Орехова и Токмака. Со стороны ВСУ возможны попытки точечного прорыва обороны и разведки боем", — сказал Рогов в разговоре с ТАСС.

В частях ВСУ заметна активизация, заметил председатель движения "Мы вместе с Россией". Рогов рассказал, что в них сейчас проходят почти круглосуточные проверки, в частности, контролируется скорость взаимодействия и качество связи.

Чиновник считает, что всё это происходит неспроста, и в самое ближайшее время следует ожидать наступления со стороны Киева.

"Сейчас в группировку ВСУ на Запорожье приехали проверяющие и из Генштаба Украины, и непосредственно западные специалисты. Если они планируют активные действия, то в ближайшем будущем", — добавил Рогов.

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