Украинские войска активизировались на Запорожском направлении. Однако артиллерия российской армии не даёт противнику осуществить продвижение.
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) уничтожили скопление техники ВСУ в регионе. Об этом сообщили военные корреспонденты "Русской весны".
На данный момент точное количество уничтоженного вооружения украинской армии остаётся неизвестным.
Ранее боевики ВСУ перешли в атаку на Запорожском фронте. Однако из-за больших потерь украинские войска начинают "откатываться" назад.
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