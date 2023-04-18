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РВ: системы "Град" ВС РФ уничтожили скопление техники ВСУ на Запорожском фронте

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Силовые структуры

Украинские войска активизировались на Запорожском направлении. Однако артиллерия российской армии не даёт противнику осуществить продвижение.

РВ: системы "Град" ВС РФ уничтожили скопление техники ВСУ на Запорожском фронте

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) уничтожили скопление техники ВСУ в регионе. Об этом сообщили военные корреспонденты "Русской весны".

На данный момент точное количество уничтоженного вооружения украинской армии остаётся неизвестным. 

Ранее боевики ВСУ перешли в атаку на Запорожском фронте. Однако из-за больших потерь украинские войска начинают "откатываться" назад. 

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Владимир Рогов рассказал, когда и где будут наступать ВСУ
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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