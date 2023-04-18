РВ: системы "Град" ВС РФ уничтожили скопление техники ВСУ на Запорожском фронте

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские войска активизировались на Запорожском направлении. Однако артиллерия российской армии не даёт противнику осуществить продвижение.

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) уничтожили скопление техники ВСУ в регионе. Об этом сообщили военные корреспонденты "Русской весны".

На данный момент точное количество уничтоженного вооружения украинской армии остаётся неизвестным.

Ранее боевики ВСУ перешли в атаку на Запорожском фронте. Однако из-за больших потерь украинские войска начинают "откатываться" назад.

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