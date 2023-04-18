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РВ: боевики ВСУ перешли в атаку на Запорожском фронте

Силовые структуры

Украинская армия перешла в атаку на Запорожском фронте после артподготовки. Наступление зафиксировано под городом Орехов в Пологовском районе. Однако бойцы 291-й полка, спецназа и разведки ВС РФ при поддержке танков и артиллерии встретили противника, уничтожив колонну техники ВСУ.

РВ: боевики ВСУ перешли в атаку на Запорожском фронте

"Атакующие с потерями начинают откатываться", — сообщили военкоры "Русской весны".

Военный эксперт Борис Рожин подчеркнул, что "поползновения" противника успешно отбивают. Однако солдаты ВС РФ осознают, что манёвры украинской армии на Запорожском направлении являются пробой сил. Боевики ВСУ изучают систему огня на переднем крае, позиции артиллерии, а также скорость реакции российской армии.

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Владимир Рогов рассказал, когда и где будут наступать ВСУ
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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