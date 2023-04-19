Бабушки из Херсона разогнали ВСУшников — поставили "арту" у школы

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Жители одного из островов на Днепре в районе Херсона прогнали украинских боевиков со школьного двора, где те развернули артиллерию, сообщили активисты херсонского подполья.

По их словам, особенно в "наступление" на ВСУшников пошли местные бабушки.

"Нацисты пытались развернуть орудие в районе стадиона 57-й школы. Тогда это у них не получилось, так как мирные жители, в основном бабушки, вышли и подняли кипиш", — рассказал собеседник РИА Новости.

По его словам, украинцам так и не удалось сделать с позиции ни одного выстрела. Им пришлось быстро свернуть всё оружие и ретироваться.

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