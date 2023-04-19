Глава Минобороны Британии: волшебного момента по итогам контрнаступления ВСУ не будет

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес призвал не верить в то, что контрнаступление Вооружённых сил Украины (ВСУ) завершится "волшебным моментом" и приведёт к разрушению России.

Он призвал западных лидеров здраво рассуждать о боевых действиях. По его словам, конфликт между Москвой и Киевом, скорее всего, продолжится в следующем году.

"Я считаю, мы должны быть реалистами: не будет ни одного волшебного момента, когда Россия рухнет", — приводит комментарий Уоллеса The New York Times.

Министр также выразил надежду на то, что Украине удастся сохранить "сильную позицию" после наступательной операции.

Ранее посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко обвинил Запад в недостаточных поставках оружия для контрнаступления ВСУ.

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