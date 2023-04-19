Рано утром 19 апреля по скоплениям техники ВСУ и инфраструктурным объектам Одесской области ВКС РФ нанесли массированный удар дронами-камикадзе "Герань-2".
"Удары наносятся по окраинам города, очевидно, целью атаки являются расположения украинских войск и критическая инфраструктура", — отметил в своём Telegram-канале журналист Руслан Осташко.
Местные жители сообщают, что системы противовоздушной обороны пытались сбить беспилотники, но несмотря на усилия ПВО, раздалось как минимум четыре громких взрыва, а на месте попадания разгорелся сильный пожар. Судя по постам одесситов в соцсетях, удар наносился в район аэродрома "Школьный", где базируется большое количество военной техники ВСУ.
Ранее военкоры сообщили, что линия боевого соприкосновения "начинает оживать" и украинские силы ведут разведку боем.
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