Украинская ПВО не спасла объекты ВСУ в Одессе от удара "Гераней"

Рано утром 19 апреля по скоплениям техники ВСУ и инфраструктурным объектам Одесской области ВКС РФ нанесли массированный удар дронами-камикадзе "Герань-2".

"Удары наносятся по окраинам города, очевидно, целью атаки являются расположения украинских войск и критическая инфраструктура", — отметил в своём Telegram-канале журналист Руслан Осташко.

Местные жители сообщают, что системы противовоздушной обороны пытались сбить беспилотники, но несмотря на усилия ПВО, раздалось как минимум четыре громких взрыва, а на месте попадания разгорелся сильный пожар. Судя по постам одесситов в соцсетях, удар наносился в район аэродрома "Школьный", где базируется большое количество военной техники ВСУ.

Ранее военкоры сообщили, что линия боевого соприкосновения "начинает оживать" и украинские силы ведут разведку боем.