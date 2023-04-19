Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) общаются по радиосвязи на иностранных языках, чтобы создать трудности российским разведчикам, заявил подполковник армии Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.
По его словам, такая ситуация наблюдается в зоне ответственности второго армейского корпуса Вооружённых сил России.
"Отмечаются радиопереговоры противника на иностранных языках с целью затруднить работу наших разведывательных органов", — подчеркнул Марочко в беседе с ТАСС.
Он добавил, что военные ВСУ используют для общения общеизвестные иностранные языки, а также "малые языки" с диалектами. В некоторых случаях боевики прибегают к "смешанной речи", уточнил подполковник. Собеседник агентства пояснил, что получил эту информацию от разведчиков РФ, работающих в зоне спецоперации.
Ранее Марочко сообщил о нехватке специалистов широкого профиля на Украине, умеющих ремонтировать современную технику НАТО.
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