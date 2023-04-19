Марочко заявил, что украинские военные ведут радиопереговоры на иностранных языках

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) общаются по радиосвязи на иностранных языках, чтобы создать трудности российским разведчикам, заявил подполковник армии Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

По его словам, такая ситуация наблюдается в зоне ответственности второго армейского корпуса Вооружённых сил России.

"Отмечаются радиопереговоры противника на иностранных языках с целью затруднить работу наших разведывательных органов", — подчеркнул Марочко в беседе с ТАСС.

Он добавил, что военные ВСУ используют для общения общеизвестные иностранные языки, а также "малые языки" с диалектами. В некоторых случаях боевики прибегают к "смешанной речи", уточнил подполковник. Собеседник агентства пояснил, что получил эту информацию от разведчиков РФ, работающих в зоне спецоперации.

Ранее Марочко сообщил о нехватке специалистов широкого профиля на Украине, умеющих ремонтировать современную технику НАТО.

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