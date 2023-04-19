Украинские военные столкнулись с серьёзными проблемами во время ремонта техники НАТО для её использования летом, следует из заявления подполковника армии Луганской Народной Республики в отставке Андрея Марочко.
По его словам, Украина испытывает острый дефицит специалистов широкого профиля, которые умеют обслуживать военное оборудование, поставленное Западом.
"У Вооружённых формирований Украины наблюдается общая проблема с ремонтом и обслуживанием западной техники", — отметил Марочко в беседе с ТАСС.
Он добавил, что получил эту информацию от российских разведчиков, находящихся в зоне спецоперации. Как пояснил подполковник, современная техника НАТО не похожа на советские образцы, поэтому украинские специалисты с трудом её ремонтируют, даже если пытаются следовать методическим рекомендациям Североатлантического альянса.
Ранее Марочко сообщил, что ВСУ нанесли массированный удар по свои же позициям на Артёмовском направлении.
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