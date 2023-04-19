Украинская армия пытается усилить систему противовоздушной обороны (ПВО) на Донецком направлении, следует из заявления подполковника армии Луганской Народной Республики в отставке Андрея Марочко.
По его словам, боевики ВСУ устанавливают новые наблюдательные посты ПВО возле Славянска, Краматорска и Дружковки. Он добавил, что в этих районах также появляется дополнительная техника, принадлежащая зенитно-ракетным войскам Украины.
"На Донецком направлении противник пытается усилить свою ПВО", — подчеркнул Марочко в беседе с ТАСС.
Кроме того, он отметил, что украинские военные укрепляют ПВО советскими и западными установками. Как пояснил подполковник, Киев не в состоянии полностью защитить небо, несмотря на предпринимаемые усилия.
Ранее Марочко сообщил, что солдаты ВСУ ведут радиопереговоры на иностранных языках в зоне проведения спецоперации.
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