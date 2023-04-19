РИА Новости: следующей целью подполья "Русский Херсон" стал командир ВСУ "Дикий"

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Пророссийская подпольная организация "Русский Херсон" выбрала для себя новую цель — командира подразделения ВСУ с позывным "Дикий". Активисты уже выследили боевика, узнали его место жительства, а также маршруты передвижения. Об этом заявил подпольщик на видеозаписи, которая оказалась в распоряжении РИА Новости.

"Он — наша следующая цель. Если он попробует замаскироваться, то напрасно — из вида мы его уже не упустим. А если успеет свалить из Херсона, передадим привет кому-нибудь из его окружения", — предупредил он.

По словам активиста, подполье "Русский Херсон" уже провело ряд успешных операций, среди которых передача точных координат дислокации противника. После полученной информации российские войска ликвидировали колонну военной техники ВСУ.

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