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РИА Новости: следующей целью подполья "Русский Херсон" стал командир ВСУ "Дикий"

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Силовые структуры

Пророссийская подпольная организация "Русский Херсон" выбрала для себя новую цель — командира подразделения ВСУ с позывным "Дикий". Активисты уже выследили боевика, узнали его место жительства, а также маршруты передвижения. Об этом заявил подпольщик на видеозаписи, которая оказалась в распоряжении РИА Новости.

РИА Новости: следующей целью подполья "Русский Херсон" стал командир ВСУ "Дикий"

"Он — наша следующая цель. Если он попробует замаскироваться, то напрасно — из вида мы его уже не упустим. А если успеет свалить из Херсона, передадим привет кому-нибудь из его окружения", — предупредил он.

По словам активиста, подполье "Русский Херсон" уже провело ряд успешных операций, среди которых передача точных координат дислокации противника. После полученной информации российские войска ликвидировали колонну военной техники ВСУ.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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