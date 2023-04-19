Минувшей ночью ночью российские военные отразили две попытки прорыва украинских боевиков в районе города Орехова Запорожской области. Об этом сообщил в среду член главного военного совета администрации региона Владимир Рогов.
По его словам, подразделения вооружённых сил Украины (ВСУ) попытались перейти в наступление на Запорожском направлении дважды. Они прощупывали оборону ВС РФ в зоне ответственности 291-го полка.
Националисты были встречены огнём, в бой вступили спецназ и разведчики, подтянулись танки.
Потери боевиков сейчас только подсчитывают, так как было темно. В атаках принимали участие сформированные на Западной Украине подразделения ВСУ, добавил Рогов в эфире "Соловьёв Live".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Армия России начала использовать скрытое вооружение.