Рогов: российские силы ночью отразили две атаки боевиков ВСУ в Запорожье

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Минувшей ночью ночью российские военные отразили две попытки прорыва украинских боевиков в районе города Орехова Запорожской области. Об этом сообщил в среду член главного военного совета администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, подразделения вооружённых сил Украины (ВСУ) попытались перейти в наступление на Запорожском направлении дважды. Они прощупывали оборону ВС РФ в зоне ответственности 291-го полка.

Националисты были встречены огнём, в бой вступили спецназ и разведчики, подтянулись танки.

Потери боевиков сейчас только подсчитывают, так как было темно. В атаках принимали участие сформированные на Западной Украине подразделения ВСУ, добавил Рогов в эфире "Соловьёв Live".

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