На территории Керчи задержан украинский агент, который подозревается в попытке устроить диверсию на энергообъекте.
Как сообщили в ФСБ России, арестованный мужчина является гражданином РФ и Украины. Отмечается, что он долго готовился к совершению теракта, ведь в его квартире обнаружили самодельную взрывчатку и средства связи. По словам российских силовиков, задержанный переписывался с украинскими спецслужбами, которые координировали его шаги.
"Предотвращена подготовка диверсии на объекте энергосистемы Крымского полуострова", — подчеркнули в пресс-службе ФСБ.
Арестованного обвиняют в незаконном хранении взрывного устройства и приготовлении к диверсии. Его ждёт уголовное наказание вплоть до пожизненного тюремного заключения.
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