ФСБ: в Керчи предотвращена диверсия на объекте энергосистемы, задержан украинский агент

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На территории Керчи задержан украинский агент, который подозревается в попытке устроить диверсию на энергообъекте.

Как сообщили в ФСБ России, арестованный мужчина является гражданином РФ и Украины. Отмечается, что он долго готовился к совершению теракта, ведь в его квартире обнаружили самодельную взрывчатку и средства связи. По словам российских силовиков, задержанный переписывался с украинскими спецслужбами, которые координировали его шаги.

"Предотвращена подготовка диверсии на объекте энергосистемы Крымского полуострова", — подчеркнули в пресс-службе ФСБ.

Арестованного обвиняют в незаконном хранении взрывного устройства и приготовлении к диверсии. Его ждёт уголовное наказание вплоть до пожизненного тюремного заключения.

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