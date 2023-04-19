На Украине признали скорую потерю Артёмовска: техника уничтожена, подразделения вымотаны

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские социальные сети пестрят сообщениями о плачевной ситуации для ВСУ в Артёмовске (Бахмуте), рассказал военкор Андрей Руденко.

По словам военнослужащих Украины, в городе идут тяжелейшие бои, а гарнизон уже заблокирован с юга и запада.

"Оборонять город тяжело в связи с тем, что большая часть техники уничтожена или повреждена в ходе боёв. Подразделения вымотаны", — цитирует репортёр украинцев.

Ранее военный эксперт объяснил, для чего президент России лично инспектировал войска, участвующие в проведении специальной военной операции. По его словам, Путин готовится к принятию ключевых решений по ходу СВО.

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