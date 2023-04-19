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Universe: РЭБ России могут "сбивать, слепить и жарить" спутники НАТО над Украиной

3:03
Силовые структуры

Военные аналитики объявили о том, что не только российские ракеты и Миг-31, но и РЭБ теперь могут уничтожать военные спутники на геостационарной орбите высотой в 36 тысяч км, сообщает Universe.

Universe: РЭБ России могут "сбивать, слепить и жарить" спутники НАТО над Украиной

Это стало ответом на данные американцев, из которых следует, что ВСУ пользуется информацией и разведданными США. Как писало издание The Guardian, США "предоставляли информацию о командных пунктах, складах боеприпасов и других важных российских объектах" на основании соглашения, "подобного которому у США нет ни с одной страной за пределами НАТО".

Разумеется, все разведданые появлялись у ВСУ со спутников, так что для российских военных их нейтрализация или уничтожение стали важнейшей задачей, пишет издание Eurasian Times.

"Русские показали, что это возможно", — пишет издание и рассказывает, как именно:

  • В ноябре 2021 года ВС РФ была использована ракета с прямым набором высоты (DA-ASAT), которая сбила старый советник спутник "Целина-Д", находившийся на орбите с 1982 года.
  • Буквально за неделю до начала СВО хакеры провели крайне успешную кибератаку на базирующуюся в США коммуникационную компанию Viasat, на которую завязаны системы ВСУ.

При этом полковник Константинос Зикидис из ВВС Греции (экс-замкомандующего по электронной войне) отметил, что ни у кого нет РЭБ, которая сможет "достать" спутники на огромных высотах. Ни у кого, кроме России. По его словам, ВС РФ умеют "и сбивать, и слепить, и "поджарить" вражеские аппараты".

Эксперты из Научно-технического университета Китая (который также умеет сбивать спутники ракетами и взламывать системы связи) указывают, что и Россия "умеет создавать боевые лазеры", может развернуть системы с дальностью до 40 тысяч километров.

Ранее Илон Маск заявил, что новейшая российская система РЭБ "способна подавлять космические аппараты на геостационарной орбите и безвозвратно выводить из строя электронику". И сразу после этого отказался давать ВСУ доступ к "Старлинку" для ударов ракетами и дронами по войскам РФ.

Также в журнале Минобороны РФ "Военная мысль" было объявлено, что Россия "создаёт новую комбинированную противоспутниковую систему", которая будет состоять из:

  1. Ракетного комплекса "Контакт" на базе истребителя-перехватчика МиГ-31Д, который может снести ракетами любые спутники.
  2. Боевого лазера "Сокол-Эшелон" на транспортнике Ил-76 (способного слепить оптику спутников и даже сжигать матрицу их оптических систем.
  3. Наземного лазера "Пересвет", созданного для ослепления спутников и вывода их из строя на любых высотах.

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Почему США боятся нападения России в космосе
Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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