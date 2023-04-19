Военные аналитики объявили о том, что не только российские ракеты и Миг-31, но и РЭБ теперь могут уничтожать военные спутники на геостационарной орбите высотой в 36 тысяч км, сообщает Universe.
Это стало ответом на данные американцев, из которых следует, что ВСУ пользуется информацией и разведданными США. Как писало издание The Guardian, США "предоставляли информацию о командных пунктах, складах боеприпасов и других важных российских объектах" на основании соглашения, "подобного которому у США нет ни с одной страной за пределами НАТО".
Разумеется, все разведданые появлялись у ВСУ со спутников, так что для российских военных их нейтрализация или уничтожение стали важнейшей задачей, пишет издание Eurasian Times.
"Русские показали, что это возможно", — пишет издание и рассказывает, как именно:
При этом полковник Константинос Зикидис из ВВС Греции (экс-замкомандующего по электронной войне) отметил, что ни у кого нет РЭБ, которая сможет "достать" спутники на огромных высотах. Ни у кого, кроме России. По его словам, ВС РФ умеют "и сбивать, и слепить, и "поджарить" вражеские аппараты".
Эксперты из Научно-технического университета Китая (который также умеет сбивать спутники ракетами и взламывать системы связи) указывают, что и Россия "умеет создавать боевые лазеры", может развернуть системы с дальностью до 40 тысяч километров.
Ранее Илон Маск заявил, что новейшая российская система РЭБ "способна подавлять космические аппараты на геостационарной орбите и безвозвратно выводить из строя электронику". И сразу после этого отказался давать ВСУ доступ к "Старлинку" для ударов ракетами и дронами по войскам РФ.
Также в журнале Минобороны РФ "Военная мысль" было объявлено, что Россия "создаёт новую комбинированную противоспутниковую систему", которая будет состоять из:
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