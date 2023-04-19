ISW: ВС России начали использовать в Артёмовске модифицированные бомбы ФАБ-500 с системами наведения

Эксперты Американского института изучения войны (ISW) сообщили, что Вооружённые силы Российской Федерации стали применять модифицированные авиабомбы ФАБ-500 с системами наведения.

Информация об этом опубликована на официальном сайте ISW. По данным специалистов, армия РФ использует высокоточные бомбы для нанесения ударов в Артёмовске (Бахмуте). Как отметили аналитики, применение боеприпасов регистрируется с 17 апреля.

Ранее корреспонденты "Военной хроники" заявляли, что на позиции украинских солдат в Артёмовске начали прилетать бомбы ФАБ-500.

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