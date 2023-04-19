Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что "весь мир ненавидит США"

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Турецкий министр внутренних дел Сулейман Сойлу на встрече с молодёжью заявил, что Вашингтон "продолжает терять репутацию" и весь мир "ненавидит США", а Европа — "пешка" Белого дома.

Об этом сообщает турецкая газета Aydınlık.

В прошлом году Сойлу заявлял после теракта в Стамбуле, что Турция не принимает соболезнования Штатов. Позже он призвал американского посла "убрать свои грязные руки" от его страны.

"Не существует такого понятия, как Европа. Не преувеличивайте её в своих головах. Есть Америка. Европа — поезд в колонне США. В ней нет ничего особенного", — цитирует издание главу МВД Турции.

Он отметил, что европейские лидеры постоянно дискредитируются, а сам Запад больше не обладает суверенитетом.