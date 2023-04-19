Советник главы ДНР Гагин заявил, что российские подразделения контролируют уже около 90 процентов Артемовска

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские войска взяли под свой контроль почти всю территорию Артёмовска. Примерно 90 процентов города заняты ВС РФ, боевики ВСУ продолжают сопротивление на окраинах, но и оттуда их выбивают. Об этом рассказал советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

По словам Гагина, вопрос о переходе всей территории Артёмовска под полный контроль России решится в ближайшее время.

"Российские подразделения контролируют уже около 90 процентов Артёмовска, вопрос о взятии будет решён в ближайшее время", — заявил Гагин.

Напомним, что ранее сообщалось о взятии под российский контроль порядка 80 процентов территории города. ВСУ были полностью выбиты из двух районов.

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