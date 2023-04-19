Российские войска взяли под свой контроль почти всю территорию Артёмовска. Примерно 90 процентов города заняты ВС РФ, боевики ВСУ продолжают сопротивление на окраинах, но и оттуда их выбивают. Об этом рассказал советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
По словам Гагина, вопрос о переходе всей территории Артёмовска под полный контроль России решится в ближайшее время.
"Российские подразделения контролируют уже около 90 процентов Артёмовска, вопрос о взятии будет решён в ближайшее время", — заявил Гагин.
Напомним, что ранее сообщалось о взятии под российский контроль порядка 80 процентов территории города. ВСУ были полностью выбиты из двух районов.
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Армия России начала использовать скрытое вооружение.