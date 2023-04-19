Политолог Ищенко: Украина рассыпется летом-осенью, а бои закончатся к следующей весне

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российский политолог Ростислав Ищенко озвучил приблизительный срок завершения вооружённого конфликта на Украине.

По его мнению, Украины "хватит" до конца лета или начала осени, а уже следующей весной боевых действий на территории этой страны не будет.

"То есть летом-осенью она должна начать рассыпаться полностью, а к весне закончиться", — отметил эксперт в интервью "Военному делу".

Он добавил, что американские власти делают аналогичные прогнозы по срокам окончания боестолкновений между армиями РФ и Украины.

Как пояснил Ищенко, многие украинские военные лишились веры в возможность победы ВСУ. Кроме того, специалист обратил внимание на истощение мобилизационного потенциала Украины. Эксперт призвал американцев искать выход из конфликтной ситуации.

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