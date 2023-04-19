Российский политолог Ростислав Ищенко озвучил приблизительный срок завершения вооружённого конфликта на Украине.
По его мнению, Украины "хватит" до конца лета или начала осени, а уже следующей весной боевых действий на территории этой страны не будет.
"То есть летом-осенью она должна начать рассыпаться полностью, а к весне закончиться", — отметил эксперт в интервью "Военному делу".
Он добавил, что американские власти делают аналогичные прогнозы по срокам окончания боестолкновений между армиями РФ и Украины.
Как пояснил Ищенко, многие украинские военные лишились веры в возможность победы ВСУ. Кроме того, специалист обратил внимание на истощение мобилизационного потенциала Украины. Эксперт призвал американцев искать выход из конфликтной ситуации.
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Армия России начала использовать скрытое вооружение.